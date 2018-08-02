Модель Синди Кроуфорд снялась для обложки модного глянца
Известная модель 90-х Синди Кроуфорд украсила обложку модного журнала Tatler. Звезда надела несколько классических и очень экстравагантных образов, фото которых уже появились в сети.
Новые снимки из роскошного фотосета, автором которого стал известный китайский фотограф Yu Tsai, появились в сети день назад. Для обложки издания 52-летняя Синди надела пальто, белую рубашку и вуаль с шляпой от таких брендов как Chanel, Oscar de la Renta и Armani.
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Синди Кроуфорд для сентябрьского Tatler
Для других образов в модной съемке Кроуфорд примерила пышные пальто с фатином, классические обтягивающие платья, кокетливые сарафаны и элегантное пальто. Модель выглядела в таких нарядах очень элегантно и эффектно.