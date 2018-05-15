Модель Винни Харлоу засветила яркое платье на Каннском кинофестивале: роскошные фото
Одна из самых известных моделей Винни Харлоу, страдающая нарушением кожной пигментации, не комплексует, а наоборот подчеркивает свою особенность. На Каннском кинофестивале манекенщица решила одеть яркое платье, которое привлекало внимание всех участников мероприятия.
Каннский кинофестиваль – отличная возможность для голливудских модниц продемонстрировать свои роскошные наряды. К кинособытию знаменитые красавицы готовятся тщательно, выбирая известных дизайнеров для создания неповторимых платьев. Элегантный и яркий наряд продемонстрировала и модель Винни Харлоу.
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Для выхода на красную дорожку Канн звезда выбрала атласное платье зеленого цвета с ассиметричным кроем. Платье имело элегантный шлейф, что добавило изысканности образа модели. Кроме этого, платье открывало стройные ноги манекенщицы, обутые в босоножки на каблуках.
Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный "лук" Винни Харлоу.