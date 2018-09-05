Модель XL 2 сезон 1 выпуск: чем поразили пышнотелые участницы на кастиге

Первый выпуск второго сезона революционного проекта "Модель XL" на экраны вышел 4 сентября на канале "1+1". В 1 выпуске шоу перед жюри стояла очень сложная задача – выбрать среди сотни девушек 30 лучших.

Среди множества пышных красавиц в реалити-шоу "Модель XL" попали самые яркие девушки – реальные женщины нереальной красоты. Они будут преодолевать свои страхи и комплексы, пройдут непростые испытания, будут учиться любить свое тело, чтобы стать главной моделью XL в Украине.

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В 1 выпуске 2 сезона шоу "Модель XL" перед жюри стояла очень сложная задача – выбрать среди сотни девушек 30 лучших. Главные критерии к девушкам – рост не менее 170 сантиметров, идеальная кожа, фигура в форме песочных часов и уверенность в себе.

В новом сезоне изменились также члены жюри – ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич. Участницы проекта будут соревноваться между собой и полюбят себя такими, какими они есть, ради великой мечты – стать успешной моделью plus-size. Им под силу разрушить стереотипы о женской красоте!

Кто попал в шоу и чем поражали участницы на кастинге – смотрите в видео.

Модель XL 2 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: кастинг