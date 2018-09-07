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Модель Жозефин Скривер надела прозрачное платье на светское мероприятие: горячие фото

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Модель Жозефин Скривер
Модель Жозефин Скривер / Getty images

Одна из самых известных моделей мира и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер удивила выбором платья. Звезда пришла на презентацию книги в прозрачном платье, под которым виднелось белье.

Жозефин Скривер имеет роскошную фигуру, которую не стесняется показывать в пикантных фотосессиях. Однако не только на подиуме или на страницах глянцев она примеряет горячие образы. Публичные выходы модели тоже отличаются соблазнительностью.

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Так, в Нью-Йорке звезда засветилась в прозрачном черном наряде, под которым виднелось нижнее белье. Жозефин Скривер подобрала пикантного мини-платья босоножки на каблуке и дополнила образ нежными украшениями. Распущенные волнистые волосы и стильный макияж завершили соблазнительный look модели.

 

 

Известно, что в таком сексапильном образе Жозефин Скривер приняла участие в презентации книги fashion-фотографа Рассела Джеймса, посвященной "ангелам" Victoria's Secret. Поэтому модели, участвующие в показах коллекции бельевого бренда, пришли на светское событие. Кроме этого, на красной дорожке засветилась и известная манекенщица Синди Кроуфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений #Iamyworld️ (@iamyworld)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений B. (@blogestone)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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