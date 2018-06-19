Модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид показали неприличный жест в ресторане: фото
Одних из самых известных моделей современности Кендалл Дженнер и Беллу Хадид подловили папарацци во время ужина в миланском ресторане.
Девушки ужинали вместе с актрисой Кристен Стюарт и ее девушкой, моделью Стеллой Максвелл.
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Вдруг Кендалл и Белла заметили, что их снимают папарацци. Девушки решили показать фотографам средний палец, продолжая наслаждаться спагетти.
Как известно, Кендалл и Белла приняли участие в миланской Неделе моды. Манекенщицы представили наряды от известного бренда Versace.
Источник: 24 Канал
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