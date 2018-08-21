Модные провалы на MTV Video Music Awards 2018: фото шокирующих образов

Ежегодная музыкальная церемония MTV Video Music Awards 2018 состоялась в ночь на 21 августа в Нью-Йорке. А экстравагантные наряды звезд становились одним из самых ярких событий церемонии.

Знаменитости пытались переплюнуть друг друга в оригинальности образов и некоторые даже перестарался. Читайте также: Церемония MTV Video Music Awards 2018: победители, фото и видео Например, на красной дорожке в Radio City Music модель Блэк Чайна выбрала платье, которое состояло из цепей. А модель Амбер Розуз ошеломила латексным боди. Смотрите дальше шокирующие образы MTV Video Music Awards 2018.

Блек Чайна Эмбер Роуз Никки Минаж Даша Поланко Dreamdoll Звезда реалити-шоу Sky Рита Ора DeJ Loaf Все фото: Getty Images