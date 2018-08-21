Модные провалы на MTV Video Music Awards 2018: фото шокирующих образов
Ежегодная музыкальная церемония MTV Video Music Awards 2018 состоялась в ночь на 21 августа в Нью-Йорке. А экстравагантные наряды звезд становились одним из самых ярких событий церемонии.
Знаменитости пытались переплюнуть друг друга в оригинальности образов и некоторые даже перестарался.
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Например, на красной дорожке в Radio City Music модель Блэк Чайна выбрала платье, которое состояло из цепей. А модель Амбер Розуз ошеломила латексным боди.
Смотрите дальше шокирующие образы MTV Video Music Awards 2018.
Блек Чайна
Эмбер Роуз
Никки Минаж
Даша Поланко
Dreamdoll
Звезда реалити-шоу Sky
Рита Ора
DeJ Loaf
Все фото: Getty Images
Источник: 24 Канал
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