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      Мое желанное золото, - украинские борчихи поразили необычным календарем: фото

      25 Читати новину українською
      Алла Черкасова
      Алла Черкасова

      Ассоциация спортивной борьбы Украины уже второй год подряд посвящает календарь нашим борчихам. В этот раз он получился несколько необычным.

      "Миф о том, что борьба не женское дело, уже давно разрушен. Хрупкие, обаятельные и сильные девушки доказывают это на собственном примере. А календарь на 2019-й продемонстрирует широкой публике еще одну неизвестную сторону этих невероятных женщин. Вы познакомитесь с любящими заботливыми мамами, ведь улыбка малыша для каждой из них ценнее кубков и наград", – говорится в описании к календарю.

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      Стоит отметить, что отечественная сборная по женской борьбе считается одной из сильнейших в мире. В свое время наши девушки установили рекорд, трижды одержав победу в командном зачете на чемпионате Европы. И каждый год наши очаровательные женщины приобретают под украинским флагом новые медали наивысшего достоинства. На последнем чемпионате мира Алла Черкасова завоевала золотую награду, а Юлия Ткач-Остапчук – бронзовую медаль. Еще одну бронзовую награду сборной Украины принесла Оксана Ливач.

      Заказать календарь можно на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

      Теги: Спорт вольная борьба
      Источник: 24 Канал
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