Помогут ли F-16 уничтожать "Кинжалы": в США ответили

В Украине ждут, когда можно будет усилить защиту неба истребителями. В частности, надеются, что F-16 справится с сбиванием аэробалистических "Кинжалов".

Работа украинской ПВО уже вошла в историю, когда ей удалось во время массированной атаки на Киев уничтожить 10 "Кинжалов". Такое мнение высказал бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав и объяснил, смогут ли F-16 в будущем облегчить работу противовоздушной обороны.

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Действенны ли F-16 против "Кинжалов"

По словам Бридлава, F-16 помогли бы в отражении российских атак сверхзвуковыми ракетами. Впрочем, отметил генерал, этот истребитель в определенном смысле работает так же, как и ПВО. Поэтому он гораздо эффективнее, когда подключен к системам – когда там есть датчики, которые передают информацию системе вооружений самолета и помогают ей подготовиться к запуску ракеты. Поскольку "Кинжалы" имеют гиперскорость, у F-16 не будет много времени на то, чтобы обнаружить их, подумать, как обезвредить и совершить пуск.

Именно поэтому требуется набор датчиков, которые увидят цель, синхронизируются и направят F-16. И тогда истребитель, оказавшись в зоне поражения, мог бы выстрелить в "Кинжал".

Сколько "Кинжалов" сбила Украина за всю войну

С начала полномасштабного вторжения силы ПВО сбили 25 "Кинжалов" с помощью установки Patriot. Ранее перехват этих ракет считался невозможным. Всего за время войны Россия использовала против Украины 63 "Кинжала".

Передача F-16 и ракет в ПВО: что известно

Ряд западных СМИ написал, что, мол, Украина испытывает серьезный дефицит ракет к системам Pariot. В Воздушных силах заявили, что Киев всегда имел, должен и будет иметь дефицит ракет, поскольку враг выпускает по нашей стране очень большое количество воздушных целей. В настоящее время поставка боеприпасов в системы ПВО стоит остро. Украина нуждается в восполнении своих потерь ракет, которые тратит при отражении российских атак.

Также представитель ПС Юрий Игнат прокомментировал статью в Berlingske. Ее автор написал, что Дания задерживает передачу истребителей Украине из-за невыполнения определенных условий. Страна должна была передать F-16 к Новому году. Военный отметил, что никаких заявлений от датских союзников на этот счет не было. Кроме того, Игнат отметил, что передавать истребители до конца 2023 года не имело смысла, ведь пилоты еще учатся.

По словам спикера, есть три группы украинских летчиков, которых готовят в Британии, США и Дании. В Британии обучаются выпускники 2023 года. Их обучение будет длиться до 2 лет. В США пилотов подготовят к концу 2024 года. В Дании же занимается передовая группа пилотов, которую отправили раньше. Они уже совершают полеты вместе с инструкторами. Именно из Дании должны вернуться пилоты и поступить истребители быстрее всего. Ожидается, что это будет весной 2024 года.