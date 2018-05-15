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Могут ли коты лечить людей: объяснение ученых

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Могут ли коты лечить людей
Могут ли коты лечить людей / unsplash.com

Кошки серьезно помогают людям, у которых имеются сердечные или психические расстройства, повреждения мозга и прочее.

К такому выводу пришли британские врачи-терапевты совместно с коллегами из США, передает Zdorovia.

Медики работали в специализированных клиниках для детей с умственной отсталостью, где применяли фелинотерапию – лечение кошками.

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Терапию с кошкой приписывают людям, которые страдают депрессией и шизофренией. Фелинотерапия также серьезно помогает людям, страдающим психическими заболеваниями, сердечными расстройствами, повреждениями мозга, и даже способствует полному исцелению людей, зависимых от алкоголя и наркотиков.

Что интересно, для лечения подойдет любая кошка, важно, чтобы нежная и общительная. К слову, фелинотерапия – одна из наиболее развитых отраслей пет-терапии.

via GIPHY

Ученые из Института общения животных в Северной Каролине добавляют, что также для людей полезно даже кошачье мурлыканье – благодаря звуковому диапазону (от 27 до 44 герц) оно укрепляет кости.

Ученые из Берлинского института геронтологии во время исследований выяснили, что наличие кота в доме положительно влияет на продолжительность жизни человека – владельцы этих животных преимущественно живут на 10 лет дольше, чем те, у кого их нет.

Фелинологи утверждают – кошки способны стабилизировать артериальное давление и могут лечить атеросклероз, остеохондроз, аритмии и хронический бронхит.

Обычно кошки знают, где у человека больное место, но если они ложатся не там, где надо – стоит их к этому приучить. При бронхите кошка должна лежать на груди, при артрите – на воспаленном суставе, а при атеросклерозе или мигрени – возле головы.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровье исследования Лечение мир животных
Источник: 24 Канал
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