Могут ли очки и линзы испортить зрение

Очки и контактные линзы - два самых распространенных способа коррекции зрения. Каждый из них имеет как плюсы, так и минусы, и споры о том, какой же тип лучше выбрать, продолжаются до сих пор.

Об этом сообщает OPTICLUB.

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Но многие считают, что оба типа оптики могут ухудшить зрение еще больше. Так ли это? Частично, подобное мнение имеет право на жизнь. Но стоит понимать, когда именно оптика может стать причиной проблем с глазами:

При неправильном подборе очков или линз к особенностям зрения. У каждого человека оно уникално, и слишком сильные или слабые очки или линзы могут привести к перенапряжению глаз и углублению проблем со зрением. Это проявляется из-за длительного привыкания к оптике, а также дискомфорта во время ее ношения и головных болей.



Грязные линзы могут вызвать инфекцию

Если говорить о контактных линзах, проблемы могут возникнуть из-за неправильного ухода за ними. Средства контактной коррекции могут накапливаться как белковые и липидные отложения из глаз, так и грязь и микробы из окружающего мира. Не очищая оптику ежедневно, вы рискуете подцепить инфекцию.

Грязь на очках также может стать причиной дискомфорта. Важно, чтобы линзы были чистыми, чтобы глаза не уставали, пытаясь разглядеть окружающий мир через пелену отпечатков пальцев. Но протирать очки можно только специальной микрофибровой салфеткой, которая не оставляет на линзах царапин.

В перечисленных ситуациях очки и линзы и правда могут стать причиной проблем с глазами. В других же случаях, средства коррекции наоборот, только уберегут ваше зрение от еще большего ухудшения.

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