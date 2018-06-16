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Мои концерты – это марш за свободу, – TAYANNA ошеломила неожиданным заявлением

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TAYANNA ошеломила неожиданным заявлением
TAYANNA ошеломила неожиданным заявлением / Соцсети

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает с творческим псевдонимом TAYANNA, сделала неожиданное заявление. Звезда выступила в защиту ЛГБТ-сообщества.

Как известно, 17 июня в Киеве состоится ежегодный Марш равенства. Мероприятие организовали представители украинской ЛГБТ-сообщества. Сотни людей примут участие в "КиевПрайд-2018", поэтому в столице усиленно будут патрулировать около 5 тысяч правоохранителей.

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Американские селебритиз активно поддерживают ЛГБТ-сообщество, которое часто становится объектом для нападения. Не обошла эта волна и украинский шоу-бизнес. Так, TAYANNA удивила неожиданным заявлением в социальной сети. Звезда отметила, что каждый ее концерт – своеобразный марш за свободу.

"На данный момент я нахожусь в туре по городами страны, в которой родилась и которую очень люблю. Каждый мой концерт – это марш за свободу и равенство между взрослыми и осознанными людьми. Геи или гетеро, белые или черные, взрослые или юные – меня окружают разные люди и я люблю их за их сердце и мысли, а не за цвет кожи или ориентацию. Я мечтаю о сильной и счастливой Украине, а это невозможно без объединения всех, кто живет на этой земле" – отметила TAYANNA.

К сообщению артистка прикрепила фото, на котором она позирует перед камерой в темном платье со словом "relax", что в переводе означает "отдых". Надпись сделана в цветах радуги, которые являются символом ЛГБТ-сообщества.

 

Наразi я перебуваю у турi мiстами краïни, в якій народилася і яку дуже люблю. Кожен мій концерт - це марш за свободу і рівність між дорослими і усвідомленими людьми. Геї або гетеро, білі або чорні, дорослі або юні ... Мене оточують різні люди і я люблю їх за їхнє серце і думки, а не за колір або орієнтацію. Я мрію про сильну і щасливу Україну, а це неможливо без об'єднання всіх, хто живе і створює на цій землі!

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Что такое Марш равенства?
Это масштабное мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. в Украине Марш равенства объединяет сотни людей на улицах Киева. Впервые "КиевПрайд-2018" провели в 2012 году. Часто Марш равенства заканчивался многочисленными стычками, поэтому правоохранители готовы к любым провокациям.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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