Мои концерты – это марш за свободу, – TAYANNA ошеломила неожиданным заявлением

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает с творческим псевдонимом TAYANNA, сделала неожиданное заявление. Звезда выступила в защиту ЛГБТ-сообщества.

Как известно, 17 июня в Киеве состоится ежегодный Марш равенства. Мероприятие организовали представители украинской ЛГБТ-сообщества. Сотни людей примут участие в "КиевПрайд-2018", поэтому в столице усиленно будут патрулировать около 5 тысяч правоохранителей.

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Американские селебритиз активно поддерживают ЛГБТ-сообщество, которое часто становится объектом для нападения. Не обошла эта волна и украинский шоу-бизнес. Так, TAYANNA удивила неожиданным заявлением в социальной сети. Звезда отметила, что каждый ее концерт – своеобразный марш за свободу.

"На данный момент я нахожусь в туре по городами страны, в которой родилась и которую очень люблю. Каждый мой концерт – это марш за свободу и равенство между взрослыми и осознанными людьми. Геи или гетеро, белые или черные, взрослые или юные – меня окружают разные люди и я люблю их за их сердце и мысли, а не за цвет кожи или ориентацию. Я мечтаю о сильной и счастливой Украине, а это невозможно без объединения всех, кто живет на этой земле" – отметила TAYANNA.

К сообщению артистка прикрепила фото, на котором она позирует перед камерой в темном платье со словом "relax", что в переводе означает "отдых". Надпись сделана в цветах радуги, которые являются символом ЛГБТ-сообщества.

Что такое Марш равенства?

Это масштабное мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. в Украине Марш равенства объединяет сотни людей на улицах Киева. Впервые "КиевПрайд-2018" провели в 2012 году. Часто Марш равенства заканчивался многочисленными стычками, поэтому правоохранители готовы к любым провокациям.