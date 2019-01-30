В английском графстве Западный Йоркшир местная жительница внезапно обнаружила, что 12 лет жила с застрявшей в носу кольцом.

В течение этого времени у девушки не было специфических симптомов, пишет The Sun.

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Эбигейл Томпсон отметила, что перстень ей подарила мама на ее 8 день рождения. Однако через несколько месяцев девочка его потеряла и не могла найти. Тогда она была уверена, что украшение украли.



Молодая девушка 12 лет ходила с кольцом, которое застряло в ее носу

Девушка нашла кольцо лишь через 12 лет после того, как она чихнула. Украшение оказалось в ее носовом платке.

Медики нашли объяснение этому факту: перстень был в задней части носа, в области сниженной чувствительности. Именно поэтому девушка ничего не чувствовала.



Эбигейл Томпсон

Эбигейл добавила, что никогда не испытывала проблем с дыханием.

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