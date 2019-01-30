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      Молодая девушка 12 лет ходила с кольцом, которое застряло в ее носу

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      Фото иллюстративное
      Фото иллюстративное / stocksnap.io

      В английском графстве Западный Йоркшир местная жительница внезапно обнаружила, что 12 лет жила с застрявшей в носу кольцом.

      В течение этого времени у девушки не было специфических симптомов, пишет The Sun.

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      Эбигейл Томпсон отметила, что перстень ей подарила мама на ее 8 день рождения. Однако через несколько месяцев девочка его потеряла и не могла найти. Тогда она была уверена, что украшение украли.

      Молода дівчина 12 років ходила з каблучкою, яка застрягла у її носі
      Молодая девушка 12 лет ходила с кольцом, которое застряло в ее носу

      Девушка нашла кольцо лишь через 12 лет после того, как она чихнула. Украшение оказалось в ее носовом платке.

      Медики нашли объяснение этому факту: перстень был в задней части носа, в области сниженной чувствительности. Именно поэтому девушка ничего не чувствовала.

      Ебігейл Томпсон
      Эбигейл Томпсон

      Эбигейл добавила, что никогда не испытывала проблем с дыханием.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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