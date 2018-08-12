Молодая, стройная, соблазнительная: что постит в Instagram вице-чемпионка Европы Марина Бех
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине украинка Марина Бех завоевала для Украины серебряную медаль. Но ее соцсети заполнены не только фотографиями с тренировки и соревнования, но и отдыха.
23-летняя спортсменка занимается прыжками в длину. Но кроме занятия спортом, в своем Instagram девушка постит немало соблазнительных фото.
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Стоит добавить, что сердце девушки занято. 2 сентября 2018 года у нее запланирована свадьба с чемпионом Европы по плаванию Михаилом Романчуком.
Напомним, Марина Бех стала вице-чемпионкой Европы по прыжкам в длину.
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Источник: 24 Канал
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