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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Молодая, стройная, соблазнительная: что постит в Instagram вице-чемпионка Европы Марина Бех

71 Читати новину українською
Марина Бех
Марина Бех / Соцсети

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине украинка Марина Бех завоевала для Украины серебряную медаль. Но ее соцсети заполнены не только фотографиями с тренировки и соревнования, но и отдыха.

23-летняя спортсменка занимается прыжками в длину. Но кроме занятия спортом, в своем Instagram девушка постит немало соблазнительных фото.

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Just smile

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

 

Марусіч , без тебе буде сумно

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

 

Ocean : #ocean #athlanticocean #memoriess #miss #beach #blackbeach #canarias

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

Стоит добавить, что сердце девушки занято. 2 сентября 2018 года у нее запланирована свадьба с чемпионом Европы по плаванию Михаилом Романчуком.

Напомним, Марина Бех стала вице-чемпионкой Европы по прыжкам в длину.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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