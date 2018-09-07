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Молодежная сборная Украины в драматичном матче победила Латвию в отборе на Евро-2019

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Сборная Украины U-21 победила Латвию U-21
Сборная Украины U-21 победила Латвию U-21 / ФФУ

Сборная Украины по футболу U-21 в драматической борьбе на "Славутич Арене" в Запорожье одолела сверстников из Латвии в квалификации Евро-2019.

Украина U-21 – Латвия U-21 3:2

Голы: Попов, 21 Швед, 28 Коваленко, 65 – Фьодоровс, 60, Кигус, 63

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Украина в первом тайме одержала уверенное преимущество, забив два гола. Первый – на счету защитника "Динамо" Дениса Попова, который пятой эффектно отправил мяч в ворота латвийцев. Уже через несколько минут игрок "Карпат" Марьян Швед ударом низом увеличил преимущество "сине-желтых" до двух мячей – 2:0.

Однако во втором тайме сборная Латвии собралась и за 3 минуты сравняла преимущество в матче, когда в первом моменте ошибся Владимир Маханьков, а во втором латвиец Кигус уже без шансов для нашего голкипера пробил точно в девятку.

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Все же сборной Украины удалось вырвать победу благодаря голу полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко на 65-й минуте. Тимчик прострелил с правого фланга и мяч, попав в колено Коваленко, по дуге перелетел через голкипера – 3:2 в итоге.

Таким образом, молодежная сборная Украины после семи игр поднялась на 3 позицию в Группе 4, обойдя Шотландию. Латвия с тремя очками идет на 5 позиции.

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Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Латвия Спорт
Источник: 24 Канал
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