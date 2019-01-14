Момент с участием украинца Михайлюка попал в топ-10 игрового дня НБА: видео

Момент с участием Святослава Михайлюка и Брендона Ингрэма оказался на втором месте в подборке лучших моментов игрового дня в НБА.

24 канал писал, что украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк в игре против "Кливленда" провел на паркете 5 минут. За отведенное время он набрал 3 очка, сделал 1 результативную передачу и совершил 1 подбор.

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Лучшим в составе "Лейкерс" был Кайл Кузма, который набрал 29 очков, но даже его усилий не хватило для победы в этом матче.

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