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      Момент с участием украинца Михайлюка попал в топ-10 игрового дня НБА: видео

      21 Читати новину українською
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      Момент с участием Святослава Михайлюка и Брендона Ингрэма оказался на втором месте в подборке лучших моментов игрового дня в НБА.

      24 канал писал, что украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк в игре против "Кливленда" провел на паркете 5 минут. За отведенное время он набрал 3 очка, сделал 1 результативную передачу и совершил 1 подбор.

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      Лучшим в составе "Лейкерс" был Кайл Кузма, который набрал 29 очков, но даже его усилий не хватило для победы в этом матче.

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      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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