Монатик и Надежда Дорофеева представили долгожданный клип "Глубоко": видео

Популярные украинские музыканты Монатик и Надежда Дорофеева покоряют сеть долгожданным клипом на песню "Глубоко". Артисты анонсировали выход видео, поэтому тысячи сторонников ждали появления ролика.

Известно, что клип на песню "Глубоко" Монатик и Надежда Дорофеева снимали в Ницце. Лазурный берег Франции, роскошная яхта, элегантные наряды – это не все, чем покоряет первая совместная видеоработа артистов. Зажигательные танцы и пикантные образы Надежды Дорофеевой привлекают внимание с первых секунд видео.

Читайте также: Монатик и Надя Дорофеева сняли клип в Ницце: первые кадры

"Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена настолько яркой и непредсказуемой появлением прекрасной опасности. Он удивлен, ведь она настолько уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них поймать один общий ритм", – написали в анонсе музыканты.

Всего за 20 минут после публикации более 30 тысяч пользователи сети просмотрели клип "Глубоко". "Наконец-то, я уже заждалась", "Монатик, Дорофеева, яхта – это впечатляет", "Очень стильно", "В стиле Монатика", "Это просто шедевр", – написали первые комментаторы.

Смотрите видео клипа Монатика и Надежды Дорофеевой "Глубоко":