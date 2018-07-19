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Монатик и Надежда Дорофеева представили долгожданный клип "Глубоко": видео

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Монатик и Надежда Дорофеева "Глубоко": видео клипа онлайн
Монатик и Надежда Дорофеева "Глубоко": видео клипа онлайн / Фото из открытых источников

Популярные украинские музыканты Монатик и Надежда Дорофеева покоряют сеть долгожданным клипом на песню "Глубоко". Артисты анонсировали выход видео, поэтому тысячи сторонников ждали появления ролика.

Известно, что клип на песню "Глубоко" Монатик и Надежда Дорофеева снимали в Ницце. Лазурный берег Франции, роскошная яхта, элегантные наряды – это не все, чем покоряет первая совместная видеоработа артистов. Зажигательные танцы и пикантные образы Надежды Дорофеевой привлекают внимание с первых секунд видео.

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"Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена настолько яркой и непредсказуемой появлением прекрасной опасности. Он удивлен, ведь она настолько уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них поймать один общий ритм", – написали в анонсе музыканты.

Всего за 20 минут после публикации более 30 тысяч пользователи сети просмотрели клип "Глубоко". "Наконец-то, я уже заждалась", "Монатик, Дорофеева, яхта – это впечатляет", "Очень стильно", "В стиле Монатика", "Это просто шедевр", – написали первые комментаторы.

Смотрите видео клипа Монатика и Надежды Дорофеевой "Глубоко":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
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