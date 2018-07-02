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Монатик и Надя Дорофеева спели неожиданным дуэтом и сняли клип во Франции

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Монатик и Надя Дорофеева
Монатик и Надя Дорофеева / Фото из открытых источников

Украинский певец Монатик с участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой вместе записали трек "Глубоко", а также сняли видеоклип на Лазурном побережье Франции.

Об этом артисты рассказали в интервью "Светской жизни".

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Отметим, что автором трека "Глубоко" стал Монатик, а идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта "Танцы со звездами".

Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это случилось! Он свежий и опасный, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях. То, что сейчас происходит с нами – я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом. Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса,
– рассказал Монатик.

Надя Дорофеева призналась, что обрадовалась, когда Монатик предложил совместную работу.

"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дуэт – это вопрос времени... "Глубоко" – особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, про сумасшедший поезд, который не остановить", – отметила девушка.

Теги: LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
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