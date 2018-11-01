Монатик покоряет сеть романтическим клипом из Венеции: видео
Певец Монатик очаровал сеть романтической историей в новом клипе на песню "Зашивает душу". Режиссером ролика стала талантливая Таня Муиньо, которая не впервые сотрудничала с артистом.
Не успели поклонники Монатика порадоваться от премьеры песни "Зашивает душу", как певец уже презентовал клип к хиту. Это восьмая по счету работа артиста и Тани Муиньо.
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Чувственное видео стало своеобразным откровением без каких-либо спецэффектов и пафоса. Сам Монатик отметил, что песня "Зашивает душу" – это трогательный рассказ о людях, которые преодолевают самые жизненные трудности. Яркий клип гармонично дополнил эту мысль.
"Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет целая-целехонькая и крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,
– добавил Монатик.
Для эффектной истории двух влюбленных режиссер прибегла к риску: видео снимали на закрытой вилле, а главные герои ролика прыгнули в канал, что запрещено в Венеции. Однако результат работы Тани Муиньо стоил таких шагов, ведь видео получилось очень проникновенным и ярким. Часть клипа режиссер снимала на пленочную камеру, что придало трогательности песне.
Смотрите клип Монатика к песне "Зашивает душу" (видео):
Монатик "Зашивает душу": текст новой песни
Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
аполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?