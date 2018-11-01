Монатик покоряет сеть романтическим клипом из Венеции: видео

Певец Монатик очаровал сеть романтической историей в новом клипе на песню "Зашивает душу". Режиссером ролика стала талантливая Таня Муиньо, которая не впервые сотрудничала с артистом.

Не успели поклонники Монатика порадоваться от премьеры песни "Зашивает душу", как певец уже презентовал клип к хиту. Это восьмая по счету работа артиста и Тани Муиньо.

Читайте также: Монатик поразил архивными кадрами из начала своей карьеры

Чувственное видео стало своеобразным откровением без каких-либо спецэффектов и пафоса. Сам Монатик отметил, что песня "Зашивает душу" – это трогательный рассказ о людях, которые преодолевают самые жизненные трудности. Яркий клип гармонично дополнил эту мысль.

"Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет целая-целехонькая и крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,

– добавил Монатик.

Для эффектной истории двух влюбленных режиссер прибегла к риску: видео снимали на закрытой вилле, а главные герои ролика прыгнули в канал, что запрещено в Венеции. Однако результат работы Тани Муиньо стоил таких шагов, ведь видео получилось очень проникновенным и ярким. Часть клипа режиссер снимала на пленочную камеру, что придало трогательности песне.

Смотрите клип Монатика к песне "Зашивает душу" (видео):

Монатик "Зашивает душу": текст новой песни

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.

Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.

Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

аполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.



Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?



Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.

А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.

Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Чёрт с ними, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.

Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?