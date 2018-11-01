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      Монатик покоряет сеть романтическим клипом из Венеции: видео

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      Новый клип Монатика "Зашивает душу": видео онлайн
      Новый клип Монатика "Зашивает душу": видео онлайн / Фото из открытых источников

      Певец Монатик очаровал сеть романтической историей в новом клипе на песню "Зашивает душу". Режиссером ролика стала талантливая Таня Муиньо, которая не впервые сотрудничала с артистом.

      Не успели поклонники Монатика порадоваться от премьеры песни "Зашивает душу", как певец уже презентовал клип к хиту. Это восьмая по счету работа артиста и Тани Муиньо.

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      Чувственное видео стало своеобразным откровением без каких-либо спецэффектов и пафоса. Сам Монатик отметил, что песня "Зашивает душу" – это трогательный рассказ о людях, которые преодолевают самые жизненные трудности. Яркий клип гармонично дополнил эту мысль.

      "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет целая-целехонькая и крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,
      – добавил Монатик.

      Для эффектной истории двух влюбленных режиссер прибегла к риску: видео снимали на закрытой вилле, а главные герои ролика прыгнули в канал, что запрещено в Венеции. Однако результат работы Тани Муиньо стоил таких шагов, ведь видео получилось очень проникновенным и ярким. Часть клипа режиссер снимала на пленочную камеру, что придало трогательности песне.

      Смотрите клип Монатика к песне "Зашивает душу" (видео):

       

      Монатик "Зашивает душу": текст новой песни

      Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
      Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.
      Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
      аполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

      Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
      А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
      Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
      Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

      Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Бог с ним, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Бог с ним, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

      Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Монатик
      Источник: 24 канал
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