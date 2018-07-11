Монатик представил видеотизер к лирической песни с Дорофеевой

Украинский мультиартист Монатик пошел на смелый эксперимент и записал совместную песню с певицей Надей Дорофеевой. Первый тизер нового сингла исполнитель уже представил фанатам.

Новая композиция под названием "Глубоко" уже совсем скоро появится в музыкальных проигрывателях, а сегодня Монатик и Надя Дорофеева представили публике свой первый видеотизер к треку.

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Черно-белое видео с певцами, снятое в стиле проявленной пленки, очаровало поклонников, которые уже не могут дождаться полной версии песни. Лишь через несколько часов после публикации два видеоролика посмотрели более 200 тысяч фанатов.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 11 Лип 2018 р. о 2:23 PDT

Стоит напомнить, что съемки клипа проходили на Лазурном берегу Франции и презентация клипа запланирована на июль. Режиссером видео выступила Таня Муинне, – известный украинский клипмейкер.