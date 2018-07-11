Монатик представил видеотизер к лирической песни с Дорофеевой
Украинский мультиартист Монатик пошел на смелый эксперимент и записал совместную песню с певицей Надей Дорофеевой. Первый тизер нового сингла исполнитель уже представил фанатам.
Новая композиция под названием "Глубоко" уже совсем скоро появится в музыкальных проигрывателях, а сегодня Монатик и Надя Дорофеева представили публике свой первый видеотизер к треку.
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Черно-белое видео с певцами, снятое в стиле проявленной пленки, очаровало поклонников, которые уже не могут дождаться полной версии песни. Лишь через несколько часов после публикации два видеоролика посмотрели более 200 тысяч фанатов.
Стоит напомнить, что съемки клипа проходили на Лазурном берегу Франции и презентация клипа запланирована на июль. Режиссером видео выступила Таня Муинне, – известный украинский клипмейкер.