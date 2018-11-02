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      Монатик снялся в пикантной фотосессии с обнаженными моделями: фото

      202 Читати новину українською
      Монатик снялся в горячей фотосессии
      Монатик снялся в горячей фотосессии / XXL.ua

      Не только зажигательные красавицы могут становиться героинями горячих фотосессий и украшать обложки глянца. Так, певец Монатик побрился на горячую фотосессию, чем ошеломил сеть.

      Артист умеет быть не только романтическим и чутким, как в клипе "Зашивает душу", но и ловеласом, что привлекает внимание самых эффектных красавиц. На днях Монатик доказал это, снявшись в горячей фотосессии с обнаженными моделями.

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      Пикантные фото украсили новый выпуск журнала XXL.ua. Для глянца Монатик надел стильный розовый костюм и белые кроссовки.


      Монатик 

      Кроме этого, Монатик примерил еще два стильных образа. В отличие от артиста, модели были обнажены. Три экзотические красавицы предстали перед камерой в обольстительном нижнем белье, которое подчеркнуло их стройные формы.


      Монатик снялся в пикантной фотосессии


      Певец Монатик с обнаженными моделями 


      Монатик сфотографировался для глянца


      Обнаженные модели


      Новый выпуск журнала XXL


      Гарячие модели XXL


      Соблазнительные фото манекенщиц

      К слову, Монатик не только украсил обложку известного глянца, но и стал главным редактором издания на один выпуск. Певец взял интервью у Сергея Бабкина и предложил актуальные темы для издания. По словам представителей XXL, артист отлично справился с работой.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик
      Источник: 24 Канал
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