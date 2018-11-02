Монатик снялся в пикантной фотосессии с обнаженными моделями: фото

Не только зажигательные красавицы могут становиться героинями горячих фотосессий и украшать обложки глянца. Так, певец Монатик побрился на горячую фотосессию, чем ошеломил сеть.

Артист умеет быть не только романтическим и чутким, как в клипе "Зашивает душу", но и ловеласом, что привлекает внимание самых эффектных красавиц. На днях Монатик доказал это, снявшись в горячей фотосессии с обнаженными моделями.

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Пикантные фото украсили новый выпуск журнала XXL.ua. Для глянца Монатик надел стильный розовый костюм и белые кроссовки.



Монатик

Кроме этого, Монатик примерил еще два стильных образа. В отличие от артиста, модели были обнажены. Три экзотические красавицы предстали перед камерой в обольстительном нижнем белье, которое подчеркнуло их стройные формы.



Монатик снялся в пикантной фотосессии



Певец Монатик с обнаженными моделями



Монатик сфотографировался для глянца



Обнаженные модели



Новый выпуск журнала XXL



Гарячие модели XXL



Соблазнительные фото манекенщиц

К слову, Монатик не только украсил обложку известного глянца, но и стал главным редактором издания на один выпуск. Певец взял интервью у Сергея Бабкина и предложил актуальные темы для издания. По словам представителей XXL, артист отлично справился с работой.