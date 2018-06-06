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Монатик впервые откровенно рассказал историю любви со своей женой

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Монатик и Ирина Демичива
Монатик и Ирина Демичива / Фото из открытых источников

Украинский мультиартист Монатик всегда скрывал свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако в одной из бесед с журналистами он откровенно рассказал, как начиналась его совместная жизнь с женой и почему он восхищается ею.

Об этом сообщают в Clutch.

Артист рассказал, что с самого начала отношений его жена Ирина Демичива поддерживала его во всех начинаниях.

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"Это просто потрясающая женщина, и мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь и медные трубы, все, что было. Мы начинали со съемной квартиры, в которой из своего у нас был только матрас", – откровенничает исполнитель.


Монатик и Ирина Демичива

Он добавил, что жена стала для него настоящей "шеей", поскольку все ее слова его очень вдохновляют и мотивируют.

Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были совершенно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь". Это очень сильно мотивирует. Женщина становится действительно твоей шеей. Ты можешь думать, что угодно, но она может мотивировать и вдохновить,
– прокомментировал певец.

Монатик подытожил, что, несмотря на все сложности жизни, он всегда может положиться на свою жену и полностью довериться.

Да и плюс, как ею не восхищаться, когда она подарила мне двоих сыновей, она просто героиня. Я был на двух родах, я видел, что переживает женщина. Она для меня героиня, и я восхищаюсь ею,
– подчеркнул растроганный певец.

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Стоит добавить, что жена Монатика – Ирина Демичева – по совместительству, является директором проекта MONATIK. У пары есть двое подрастающих сыновей.

Теги: LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
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