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Моника Беллуччи сыграет известную итальянскую феминистку Тину Модотти в сериале

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / Фото из открытых источников

53-летняя итальянская киноактриса Моника Беллуччи сыграет главную роль в сериале про итальянскую актрису и фотографа Тину Модотти, которая была одной из первых феминисток.

Шестисерийный сериал получил название "Радикальный взгляд: Жизнь и эпоха Тины Модотти". Об этом сообщает издание Variety.

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Известно, что съемки будут проходить в Мехико, Лос-Анджелесе и Италии. Режиссером сериала станет Эдоардо де Анджелис.

Интересно, что инициатором создания фильма о Модотти выступила сама Моника Беллуччи, ведь давно мечтала о воплощении Модотти на экране. Кроме того, это будет первая главная роль актрисы в многосерийном кино.

тіна модотті
Тина Модотти

Кто такая Тина Модотти?
Итальянский фотограф, актриса, активистка. Тина Модотти в 1913 году эмигрировала в США, где снималась в немом кино, а в 1930-х прославилась в Европе и Мексике благодаря своим фотографиям и революционной деятельности. Она выступала за предоставление женщинам больших свобод в начале ХХ века.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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