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Морган Фримен требует извинений от CNN за публикацию статьи о сексуальных домогательствах

27 Читати новину українською
Морган Фримен
Морган Фримен / Фото из открытых источников

Американский актер Морган Фримен обратился к телеканалу CNN с требованием извиниться за статью, в которой сообщалась информация о сексуальных домогательствах со стороны актера.

Информацию сообщил адвокат актера Роберт Шварц, передает Hollywood Reporter.

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Морган Фримен

Он отметил, что материалы телеканала о Моргане Фримене являются результатом "злого умысла" и "не выдерживают никакой критики".

Адвокат Фримена передал письмо с требованиями главе CNN.

Напомним, сразу восемь женщин обвинили знаменитого американского киноактера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Еще восемь человек подтвердили, что стали свидетелями такого поведения актера. Также актера обвиняют в секс-связи с внучкой.

Теги: Секс-скандал Кино Голливуд LifeStyle
Источник: 24 Канал
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