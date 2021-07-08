Об этом сообщили утром 8 июля. А об этом паломничестве московский патриархат Одесской сообщал днем ранее.

Другой случай Против переименования в РПЦ: прихожане УПЦ МП прошли крестным ходом к Офису Президента

Какая длина пробок

Поскольку движение в одну сторону практически парализовано, пробки тянутся несколько километров. Верующих сопровождает полиция, медики и спасатели.

Водители, которые там застряли, говорят, что автомобили стоят вдоль объездной почти до Днепропетровской дороги. На фото видно, что в другую сторону транспорт движется беспрепятственно.



Верующие УПЦ МП заблокировали объездную дорогу Одессы / Фото "Думская"

Куда они все идут

Эта колонна людей движется в село Мариновка. Крестный ход туда направили, потому что в населенном пункте есть Свято-Покровский скит. Возле него впоследствии должны состояться несколько богослужений.

Движение начали от храма Владимирской иконы Божьей матери на улице Добровольского, 110. Многие паломники по приходу планируют остаться в Мариновке на ночь. Для них там хотят устроить палаточный городок.



Прихожане Московского патриархата идут по объездной / Фото "Думская"

Об этом сообщили на сайте УПЦ МП Одесской области.

Верующие выходят на крестный ход в Одессе: видео телеграма "Одесса Info"

Обратите внимание! 6 июля обнародовали результаты опроса украинцев по отношению к московскому патриархату. Оно показало, что четверть украинцев все еще положительно относятся к УПЦ Московского Патриархата, а ее руководителя поддерживают 20% респондентов. Больше о результатах опроса – по ссылке.