Москве нужна передышка, – Фейгин предположил, что Россия будет делать в ближайшее время

Российские СМИ сообщали, что в Кремле якобы снова обсуждают возможный штурм Киева и надеются на полномасштабную победу в войне против Украины. Однако русской армии не с чем снова идти в наступление на украинскую столицу.

Об этом 24 канала рассказал правозащитник Марк Фейгин. У России нет сил, чтобы снова вернуться в Бучу, Ирпень и Гостомель.

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"Где эти войска? Это значит, что нужно "снять" их с Востока Украины и отправить туда, где они уже находились. А что тогда на Востоке?", - отметил правозащитник.

По словам Фейгина, возможно, у Кремля действительно есть какие-то планы по этому поводу и кто-то говорит, что теперь их армия уже справится. Однако даже если Россия сможет пополнить свой личный состав, то она не обеспечит его вооружением.

Марк Фейгин Правозащитник В них танки Т-60 появляются на востоке. Это говорит о том, что они просто не имеют вооружения. Двигаться на Киев не с чем.

Как отметил Фейгин, теперь российские оккупанты будут пытаться закрепиться на тех территориях, которые они временно оккупировали.

"Честно говоря, я не понимаю, с чем им наступать и куда идти. Москве нужна передышка", – добавил правозащитник.

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