Может быть нокаут, – Зеленский отреагировал на трагедию возле укрытия в Киеве

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель людей возле укрытия в Киеве. Он подчеркнул, что будут отвечать все виновные.

Реакция будет жесткой. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Молдове, информирует 24 Канал.

Кстати Часть укрытия закрыта, потому что там "ценные вещи", – работница поликлиники показала бомбоубежище

Зеленский пообещал "нокаут"

Журналисты спросили президента, возможно, есть конкретные люди, которые могут понести ответственность за то, что укрытия были закрыты. Он ответил, что сначала должен вернуться в Киев, тогда ему сообщат все детали.

Зеленский пообещал разобраться. Виновные будут отвечать за то, что люди потеряли возможность воспользоваться бомбоубежищем.

Нам России… этих врагов мало. У нас, как видите, есть еще и внутренние,

– подчеркнул Зеленский.

В конце пресс-конференции Зеленский намекнул, что "может быть нокаут". Также, комментируя трагедию, президент подчеркнул, что нужно, чтобы "местные власти включали голову".

Атака Киева: что известно