Может быть нокаут, – Зеленский отреагировал на трагедию возле укрытия в Киеве
Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель людей возле укрытия в Киеве. Он подчеркнул, что будут отвечать все виновные.
Реакция будет жесткой. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Молдове, информирует 24 Канал.
Кстати Часть укрытия закрыта, потому что там "ценные вещи", – работница поликлиники показала бомбоубежище
Зеленский пообещал "нокаут"
Журналисты спросили президента, возможно, есть конкретные люди, которые могут понести ответственность за то, что укрытия были закрыты. Он ответил, что сначала должен вернуться в Киев, тогда ему сообщат все детали.
Зеленский пообещал разобраться. Виновные будут отвечать за то, что люди потеряли возможность воспользоваться бомбоубежищем.
Нам России… этих врагов мало. У нас, как видите, есть еще и внутренние,
– подчеркнул Зеленский.
В конце пресс-конференции Зеленский намекнул, что "может быть нокаут". Также, комментируя трагедию, президент подчеркнул, что нужно, чтобы "местные власти включали голову".
Атака Киева: что известно
- Ночью 1 июня россияне атаковали территорию Украины 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО ликвидировали все цели, однако обломки повредили детскую поликлинику, десятки многоэтажек, автомобили и много другой инфраструктуры.
- К сожалению, погибли 3 человека – две женщины и 9-летняя девочка. По словам свидетелей, люди погибли из-за того, что дверь укрытия была заперта.
- Уже приступили к расследованию. В КГГА прошли обыски по делу с закрытым укрытием на территории поликлиники.
- Муж погибшей заявлял, что люди долго стучали в дверь укрытия , но никто не открывал. Он напоминает, что решил побежать на другую сторону поликлиники, чтобы найти вход. В этот момент у поликлиники рухнули обломки ракет, от которых погибла женщина. К счастью, ребенок остался жив.
- Уже приступили к расследованию. В КГГА прошли обыски по делу с закрытым укрытием на территории поликлиники.
- В КГГА приняли важное решение – укрытия больше не будут запирать . Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук объяснил, что раньше их закрывали, поскольку в них "сделали ремонт", а также беспокоились, что бездомные устроят себе жилье.