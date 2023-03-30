Может ли Китай помогать России в войне против Украины: какие цели Пекина
В министерстве обороны Китая заявили о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям якобы для обеспечения "справедливости в мире".
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Китай продолжает свою политику, направленную на шантаж США и Запада в целом.
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Пекин занимается геополитикой
По его словам, также она направлена на то, что с точки зрения Китая, Россия не может проиграть окончательно.
Если бы Китай действительно хотел победы России, он обеспечил бы ее всем тем оружием, которое странаагрессор у него просила еще в апреле прошлого года,
– подчеркнул эксперт.
Однако он считает, что Пекин в большей степени занимается собственной геополитикой. Ему нужно готовиться не столько к войне России против Украины и против Запада, сколько к собственной войне за Тайвань.
Китай готовится к войне: смотрите видео
Окончательное решение вопроса
"Китайские власти и армия не скрывают, что вся та модернизация, которая пройдет до 2025 - 2027 годов, направлена в первую очередь на "окончательное решение тайваньского вопроса", - подчеркнул он.
По мнению Александра Краева, это сотрудничество нужно Китаю не для того, чтобы помочь России, а подготовить народно-освободительную армию к тому, что ее ждет столкновение и с западным оружием, и с западной тактикой – всем тем, что сейчас ВСУ применяет против российских оккупантов. .Обратите внимание! Foreign Affairs пишет, что Китай готовится к войне. Об этом заявил Си Цзиньпин и призвал китайских генералов "отважится бороться". Также он считает объединение Тайваня и Китая "жизненно важным для успеха своей политики".
Больше о возможном сотрудничестве Китая и России
- Президент США Джо Байден отметил, что возможное объединение Китая и России "сильно преувеличено". По его словам, Си Цзиньпин и Путин не смогут построить такие мощные союзы, которые есть между США и другими странами Запада. Если же Пекин и Москва все-таки создадут настоящий альянс, Запад привлечет к сотрудничеству еще большее число союзников.
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию, состоявшийся 20 – 23 марта, "отправляет очень тревожный месседж, месседж поддержки России". Он отметил, если Пекин поддержит материально Москву, это потенциально может расширить конфликт в Украине по всему миру.
- Politico предположило, что Китай поставляет России комплектующие для производства бронежилетов Klass. Эти бронежилеты используются российскими военными в войне против Украины. Однако неизвестно, насколько массово они применяются.