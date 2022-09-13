Может ли Украина надеяться на еще большую поддержку Франции после контрнаступления: мнение Соколова
Весь мир сейчас с восторгом наблюдает за контрнаступлением ВСУ. Даже французы приятно удивлены и удивлены действиями нашей армии. Может ли Украина из-за эффектного контрнаступления ВСУ надеяться на еще большую поддержку от Франции – читайте в статье.
Об этом 24 канала рассказал журналист из Франции Максим Соколов. Он отмечает, что украинцы могут надеяться на поддержку от Франции.
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По его мнению, успехи Украины важны не только для нас, но и для западных лидеров.
"Ибо они могут засвидетельствовать перед своими народами, что они помогали и есть результат . То есть деньги налогоплательщиков пошли на то, что Украина смогла отбить часть своих территорий и переломить ход войны", – объяснил журналист.
Максим Соколов подчеркнул, что и Макрон, и Шольц, и Байден очень довольны тем, что Украина показала подобные результаты.
Французы в восторге от контрнаступления ВСУ
По словам Соколова, французам уже надоели разговоры Макрона с Путиным, им гораздо интереснее наблюдать за тем, как Украина ведет контрнаступление , освобождает свои территории, захватывает пленных и трофеи оккупантов.
Поэтому сейчас во Франции одно удовольствие – смотреть политические новости и ток-шоу после того, как Украина почти сошла со страниц эфиров от давления проблем во Франции. И сейчас вместе с похоронами Елизаветы II, это топ новость во всех французских СМИ,
– отметил журналист.
Соколов о реакции французов на контрнаступление ВСУ: видео
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: основное
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины . Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ уволили город Балаклею . 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября ВСУ уволили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск . Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины;
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское ;
- Впоследствии 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе , а также в Казачьей Лопане .
- Кроме того, ВСУ уволили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку. Мэр Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские защитники полностью деоккупировали Дергачевскую общину.