Путин – это бесконечная война: российская оппозиционерка назвала способы её остановить

Министр иностранных дел Польши заявил, что войну против Украины завершит не Владимир Путин, а другие представители российских властей. Но глава Кремля – это бесконечная война.

Об этом 24 Каналу заявила политический аналитик, российская оппозиционер Ольга Курносова, отметив, что единственный способ прекратить войну – это избавить мир от президента России. Она добавила, что иного способа не существует. К слову, Радослав Сикорский подчеркнул, что Путин прошел точку невозврата и стал военным преступником.

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"Я не призываю к его убийству. По крайней мере, есть еще "политическая смерть". Избавить мир и Россию от Путина – это единственный способ прекратить войну", – сказала Курносова.

А дальше все зависит от того, как будет меняться режим, управляющий Россией. Может быть революция. Соответственно, к власти придут оппозиционные силы. Или ближайшее путинское окружение найдет силы, чтобы собственноручно ликвидировать президента России.

Я в это не верю. Я считаю более вероятным революционный сценарий. Это способ мирного прекращения войны,

– добавила политический аналитик.

По её мнению, после революции новое правительство может вывести из Украины войска и сядет за стол переговоров.

Путин – зло