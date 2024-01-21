Путин – это бесконечная война: российская оппозиционерка назвала способы её остановить
Министр иностранных дел Польши заявил, что войну против Украины завершит не Владимир Путин, а другие представители российских властей. Но глава Кремля – это бесконечная война.
Об этом 24 Каналу заявила политический аналитик, российская оппозиционер Ольга Курносова, отметив, что единственный способ прекратить войну – это избавить мир от президента России. Она добавила, что иного способа не существует. К слову, Радослав Сикорский подчеркнул, что Путин прошел точку невозврата и стал военным преступником.
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"Я не призываю к его убийству. По крайней мере, есть еще "политическая смерть". Избавить мир и Россию от Путина – это единственный способ прекратить войну", – сказала Курносова.
А дальше все зависит от того, как будет меняться режим, управляющий Россией. Может быть революция. Соответственно, к власти придут оппозиционные силы. Или ближайшее путинское окружение найдет силы, чтобы собственноручно ликвидировать президента России.
Я в это не верю. Я считаю более вероятным революционный сценарий. Это способ мирного прекращения войны,
– добавила политический аналитик.
По её мнению, после революции новое правительство может вывести из Украины войска и сядет за стол переговоров.
Путин – зло
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Владимир Путин не хочет ни одного мира с Украиной. Глава государства отметил, что лучше остановить главу Кремля, чтобы мир не увидел повторения агрессии России через несколько лет.
- Тем временем президент Польши заявил, что президент России решил "поджечь мир". Анджей Дуда отметил, что формирование так называемой "коалиции зла" в мире является самым опасным на фоне войны России против Украины. По его мнению, это благоприятно не только для руководителя Кремля.
- Параллели между Путиным и Гитлером провел министр иностранных дел Великобритании. Дэвид Камерон призвал не успокаивать диктатора, а противостоять злу.