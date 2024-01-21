Про це 24 Каналу заявила політична аналітикиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що єдиний спосіб припинити війну – це позбавити світ від президента Росії. Вона додала, що іншого способу не існує. До слова, Радослав Сікорський наголосив, що Путін пройшов точку неповернення та став воєнним злочинцем.
До теми Довкола Путіна багато "чорних лебедів": що насправді може повалити його режим
"Я не закликаю до його убивства. Принаймні, є ще "політична смерть". Позбавити світ та Росію від Путіна – це єдиний спосіб припинити війну", – сказала Курносова.
А далі усе залежить від того, як буде змінюватися режим, який керує Росією. Може бути революція. Відповідно, до влади прийдуть опозиційні сили. Або найближче путінське оточення знайде сили, аби власноруч ліквідувати президента Росії.
Я в це не вірю. Я вважаю більш вірогідним сценарій революційний. Це спосіб мирного припинення війни,
– додала політична аналітикиня.
На її думку, після революції новий уряд може вивести з України війська та сяде за стіл переговорів.
Путін – зло
- Володимир Зеленський наголосив, що Владімір Путін не хоче жодного миру з Україною. Глава держави зазначив, що краще зупинити очільника Кремля, аби світ не побачив повторення агресії Росії за кілька років.
- Тим часом президент Польщі заявив, що президент Росії вирішив "підпалити світ". Анджей Дуда зауважив, що формування так званої "коаліції зла" у світі є найнебезпечнішим на тлі війни Росії проти України. На його думку, це сприятливо не лише для очільника Кремля.
- Паралелі між Путіним та Гітлером провів міністр закордонних справ Великої Британії. Девід Камерон закликав не заспокоювати диктатора, а протистояти злу.