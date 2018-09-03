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Можно есть продукты, на которые села муха

101 Читати новину українською
Можно есть продукты, на которые села муха
/ uain.press

Ульяна Супрун рассказала, действует ли правило, что за 5 секунд микробы не "перебегают" на пищу или же это может заразить организм, например, гельминтами.

Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

"Еду, на которую села муха, надо или помыть, или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно", – отметила Супрун.

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Мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней – кишечные инфекции, инфекции глаз, инфекции кожи и гельминты.

Ведь насекомые питаются, обычно, продуктами, отходами, экскрементами и тому подобное. Возбудители болезней попадают на ее тело или же сразу в ее организм.

Муха сіла на їжу

Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, а те, которые попадают в организм мухи или в еду, в которую она их транспортировала, могут выжить в течение нескольких дней,
– подчеркнула она.

Особенно докучают мухи в сельской местности или за городом, поэтому важно не забывать следить за правилами гигиены:
- не есть грязную пищу;
- не пить из чашки, в которую упала муха;
- тщательно и часто мыть руки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье Гигиена Инфекция
Источник: 24 канал
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