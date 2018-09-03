Можно есть продукты, на которые села муха

Ульяна Супрун рассказала, действует ли правило, что за 5 секунд микробы не "перебегают" на пищу или же это может заразить организм, например, гельминтами.

Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

"Еду, на которую села муха, надо или помыть, или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно", – отметила Супрун.

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Мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней – кишечные инфекции, инфекции глаз, инфекции кожи и гельминты.

Ведь насекомые питаются, обычно, продуктами, отходами, экскрементами и тому подобное. Возбудители болезней попадают на ее тело или же сразу в ее организм.

Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, а те, которые попадают в организм мухи или в еду, в которую она их транспортировала, могут выжить в течение нескольких дней,

– подчеркнула она.

Особенно докучают мухи в сельской местности или за городом, поэтому важно не забывать следить за правилами гигиены:

- не есть грязную пищу;

- не пить из чашки, в которую упала муха;

- тщательно и часто мыть руки.

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