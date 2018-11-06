Можно ли давать детям грызть твердые фрукты: комментарий врача

Часто родители любят давать детям твердые фрукты и овощи. Но важно помнить, что хотя дети уже и умеют кусать, но еще плохо умеют жевать.

Об этом рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

По сравнению со взрослыми у детей более слабые дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка.

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Поэтому если малыш подавился куском плохо пережеванного твердого фрукта или овоща – ему гораздо сложнее очистить дыхательные пути.

После появления зубов для младенца первые 6-12 месяцев очень опасны. Поэтому не стоит им в этот период давать твердые продукты. Педиатр рекомендует родителям изучить правила оказания неотложной помощи.

Советы от Комаровского:

1. Не позволяйте детям брать в рот посторонние предметы.

2. Ограничивайте разговоры во время еды, не позволяйте ребенку говорить с пищей во рту.

3. Во время еды не провоцируйте ситуации, которые могут вызвать смех.

4. Не пытайтесь давать лекарства или кормить ребенка во время плача.

5. Не давайте ребенку надорванные соски.

6. Не позволяйте детям активно двигаться с пищей или жевательной резинкой во рту.

7. Не используйте в питании детей до 4 лет твердые продукты (орехи, семечки, твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь) попкорн; леденцы, ириски и т.д.).

8. Не давайте детям до 3 лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива и т.д.).

9. Не кормите детей, умеющих сидеть, лежа.

10. Следите, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот.

11. Не давайте детям до 5 лет игрушки с отсоединяемыми мелкими частями.

12. Храните мелкие бытовые предметы там, где ребенок их не сможет получить или найти.

У нас не так много детей, а у вас не так много внуков, чтобы доверять естественному отбору и рисковать их жизнью вместо того, чтобы реализовать простые правила профилактики,

– подытожил Комаровский.

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