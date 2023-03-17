Путин пытался спровоцировать США: Каспаров объяснил, зачем это российскому диктатору

Россияне 14 марта сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Российский диктатор Владимир Путин пытается спровоцировать Соединенные Штаты на определенные действия.

Однако администрация Джо Байдена не готова к такому витку эскалации, поэтому вряд ли будут радикальные действия со стороны США. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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США работают над помощью Украине, им не до провокаций Кремля

Сегодня Соединенные Штаты активно работают над обеспечением Украины всем необходимым для победы над Россией. Очевидно, что в Белом доме не заинтересованы в том, чтобы этот процесс нарушался из-за нового витка эскалации и потенциального прямого столкновения со страной-агрессором.

Следовательно, вероятнее всего, Вашингтон предупредил Кремль о недопустимости таких действий в будущем не только на официальном дипломатическом уровне, но и через частные каналы.

"Россия была предупреждена, что повторение такого инцидента может окончиться не падением американского дрона, а падением российского самолета", – предположил российский оппозиционер.

Какова цель Путина

Соединенные Штаты являются демократическим государством. К сожалению, сегодня там еще есть политики с пророссийскими настроениями, в частности, экс-президент США Дональд Трамп.

Путин всеми способами пытается подогреть эти настроения. Любой конфликт, привлекающий американцев на таком уровне противостояния, может помочь пропутинской, антиукраинской партии в политике США,

– заметил российский оппозиционный политик.

Сейчас у этой антиукраинской партии нет реальной силы и голоса. Однако Путин будет постоянно искать возможность расколоть западные элиты. Более того, в США в 2024 году должны состояться выборы, поэтому государство является главным объектом путинских провокаций.

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