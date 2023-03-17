Путин пытался спровоцировать США: Каспаров объяснил, зачем это российскому диктатору
Россияне 14 марта сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Российский диктатор Владимир Путин пытается спровоцировать Соединенные Штаты на определенные действия.
Однако администрация Джо Байдена не готова к такому витку эскалации, поэтому вряд ли будут радикальные действия со стороны США. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.
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США работают над помощью Украине, им не до провокаций Кремля
Сегодня Соединенные Штаты активно работают над обеспечением Украины всем необходимым для победы над Россией. Очевидно, что в Белом доме не заинтересованы в том, чтобы этот процесс нарушался из-за нового витка эскалации и потенциального прямого столкновения со страной-агрессором.
Следовательно, вероятнее всего, Вашингтон предупредил Кремль о недопустимости таких действий в будущем не только на официальном дипломатическом уровне, но и через частные каналы.
"Россия была предупреждена, что повторение такого инцидента может окончиться не падением американского дрона, а падением российского самолета", – предположил российский оппозиционер.
Какова цель Путина
Соединенные Штаты являются демократическим государством. К сожалению, сегодня там еще есть политики с пророссийскими настроениями, в частности, экс-президент США Дональд Трамп.
Путин всеми способами пытается подогреть эти настроения. Любой конфликт, привлекающий американцев на таком уровне противостояния, может помочь пропутинской, антиукраинской партии в политике США,
– заметил российский оппозиционный политик.
Сейчас у этой антиукраинской партии нет реальной силы и голоса. Однако Путин будет постоянно искать возможность расколоть западные элиты. Более того, в США в 2024 году должны состояться выборы, поэтому государство является главным объектом путинских провокаций.
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Сбитие американского дрона: что известно
- Россия 14 марта в небе над Черным морем сбила беспилотник США MQ-9 Reaper. По мнению политолога Игоря Эйдмана, этот инцидент еще одна стандартная провокация Кремля, поскольку он боится бросить серьезный вызов Вашингтону. Поэтому россияне и пытаются нанести хотя бы такой вред.
- После того как россияне цинично сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, они еще и заявили, что будут разыскивать его обломки на дне Черного моря. В США полагают, что это уже произошло. Однако администрация Байдена сделала невозможным получение какой-либо конфиденциальной информации из остатков дрона.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал инцидент. По его мнению, сбитие Россией беспилотника США – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон.