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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Кто такой Мурат Гассиев – самый тяжелый соперник Усика в карьере, способный ударить после гонга

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Мурат Гассиев
Мурат Гассиев

Он довольно рано начал профессиональную карьеру в боксе. И к 24 годам Мурат Гассиев имеет 26 боев на профи-ринге. И во всех победы. Именно он будет соперником украинца в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В отличие от многих боксеров, Мурат решил дебютировать на профессиональном ринге довольно рано. Первый его бой состоялся 21 сентября 2011 года. Ему тогда еще не было и 18 лет. Соперником стал украинец Роман Мирзоев. С Мирзоевым россиянин будет боксировать еще раз через два года. И тоже победит. Также в его активе две победы над еще одним украинцем – Игорем Пилипенко.

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Несмотря на то, что это были бои на профессиональном ринге, Гассиева долгое время никто не замечал. Все эти бои происходили в российской глубинке. Поэтому, чтобы создать себе имя, а затем получить право на чемпионские поединки, ему пришлось отправиться в США. Несмотря на это,  Гассиев стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC (26 июня 2013 года против грузина Левана Джамардашвили), и также чемпионом Европы по версии IBF (победа по очкам Исмаила Абдула 1 февраля 2014).

18 декабря 2015 года состоялся не слишком приятный инцидент в бою с участием Гассиева. В третьем раунде в бою против американца Айзе Томаса, россиянин нанес удар после гонга. После него Томас оказался в стоячем нокдауне и его тренеры отказались от продолжения боя. Судьи объявили поединок не состовшимся.

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Триумфальное возвращение Гассиева в России произошло 3 декабря 2016 года. Он боксировал против соотечественника Дениса Лебедева. Гассиев получил право на этот бой, находясь в состоянии официального претендента по версии IBF. Лебедев, чемпион мира по версиям IBF и WBA, должен был защищать оба пояса, однако перед боем стало известно, что WBA дала положительный ответ на запрос боксера не защищать этот пояс. Гассиев победил по очкам, а в пятом раунде отправил своего соперника в нокдаун.

Уже после этого Гассиева пригласили во Всемирную боксерскую суперсерию. В первом бою он защитил титул чемпиона по версии IBF против поляка Кшиштофа Влодарчика. Впоследствии победил кубинца Юниера Дортикоса и стал чемпионом WBA в первом тяжелом весе. Именно эти два пояса может завоевать украинец Александр Усик в финале WBSS.

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Напомним, бой за звание чемпиона в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и по версии журнала The Ring, с призом Мохаммеда Али и чеком на 10 миллионов долларов состоится в Москве в субботу, 21 июля. Начало в 21:00.

 

 

Теги: Усик – Гассиев Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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