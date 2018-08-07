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Муж изменял Ани Лорак во время беременности, – приятельница певицы рассказала шокирующие детали

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Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу / Фото из открытых источников

Ранее в сети появилось видео, где супруг Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиолу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов. После чего все начали обсуждать измену любимого Ани Лорак. Подруга пары рассказала, что это не первый поход мужчины "налево", однако Ани Лорак ему это прощала.

Певица Ани Лорак до сих пор не прокомментировала скандал в отношении измены мужа с Яной Беляевой, с которой Мурата днях подловили в его ресторане в центре Киева. Заметим, что с девушкой Налчаджиолу знаком давно.

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СМИ пишут, что он снимает девушке квартиру в столице, поскольку она переехала из пригорода. Также, по слухам, ей муж Лорак оплатил несколько пластических операций.

Знакомые певицы рассказали, что турок давно не верен своей половинке и начал "гулять" сразу после бракосочетания, сообщает издание KP.RU.

Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда! Снимал квартиру в Киеве и таскал туда шм**, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас в Украине. Раньше он стеснялся, а теперь изменяет открыто!
– рассказывает приятельница звездной пары Амелия Поганич.

Еще одна жительница Киева Светлана Коба призналась "Экспресс газете", что Мурат всю жизнь относился к жене плохо.

"Он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. С одной роман был семь лет назад, с другой – четыре года назад", – добавляет Коба.

Сейчас Ани Лорак отправилась с дочерью Софией в Израиль. Артистка опубликовала фото из Иерусалима на своей странице в Instagram.

 

Напомним, измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. В комментарии российскому таблоиду StarHit мужчина рассказал, что само видео он не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально".

Кроме того, поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним.

Ди-джей клуба заявил, что это такая мужская натура. "Не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо крутиться дама", – добавил он.

Теги: LifeStyle Музыка Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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