Мужа Ани Лорак поймали на измене: видео
Пока украинская певица Ани Лорак выступает и развлекается на российском музыкальном фестивале "Жара", ее мужа Мурата подловили в компании других женщин в Киеве.
Так утверждает российское издание Super.ru и приводит соответствующее видео.
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По информации СМИ, недавно Мурата видели в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Мужчина поглаживал спутницу по бедру и нежно обнимал за талию.
Как пишет Super.ru, подруга Мурата – киевлянка Яна Беляева.
Мужа Ани Лорак заподозрили в измене
Добавим, сейчас Ани Лорак участвует в российском музыкальном фестивале "Жара".
Напомним, Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу 15 августа 2009. Пара воспитывает дочь Софию, которая родилась 9 июня 2011 года.