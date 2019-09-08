Мужчина покончил с собой с помощью духов в Киеве: фото 18+

В Киеве мужчина в возрасте около 30 лет совершил самоубийство 8 сентября в Киеве. Очевидно, самоубийца покончил с собой с помощью стекла от разбитого флакона духов. Осколки от флакона нашли в луде крови уже мертвого мужчины.

Мертвого мужчину, который лежал на тротуаре, нашли прохожие на улице Анны Ахматовой, 1, недалеко от супермаркета Billa (Позняки). Эти прохожие вызвали полицию и "скорую". Медики лишь констатировали смерть, сообщает "Информатор".

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По предварительному заключению, мужчина умер от большой потери крови. На его теле обнаружили несколько глубоких порезов – один на шее, еще два на руках.

При самоубийце не было ни документов, ни телефона. А в 20 метрах от тела была огромная лужа крови с осколками от флакона духов и сумка с личными вещами умершего. Среди вещей была записка с именем Светлана и номером телефона.

Полиция выяснила, что перед смертью мужчина сидел на лавочке около 4 часов и периодически перемещался. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку.

Полиция выясняет личность погибшего.



Вещи скончавшегося мужчины / Фото "Информатор"