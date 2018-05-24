Мужчины чаще занимают руководящие должности в мире моды: исследование

Несмотря на то, что модная индустрия чаще ассоциируется с женщинами, исследование, проведенное Советом модельеров Америки, показало, что чаще всего руководящие позиции в модной индустрии занимают именно мужчины.

Оказалось, что, хотя женщины больше потребляют и финансируют модную сферу, а также чаще посещают курсы, связанные с модным образованием (например, 85% студентов, обучающихся в Институте моды в Нью-Йорке, девушки), большинство из них никогда так и не получают руководящие должности в этой области. В целом только 14% всех существующих брендов возглавляют женщины, говорится в издании Glamour.

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Большинство руководящих должностей в индустрии моды принадлежит мужчинам

Опросив 535 женщин-профессионалов в мире моды, исследователи узнали, что, несмотря на то что 100% опрошенных мечтали о повышении, только 27% заявили, что уже получили рекомендации относительно своей карьеры от работодателей или менеджеров. Кроме того, 30% девушек считали, что материнство является препятствием для построения карьеры.

Благодаря этому исследованию можно сделать выводы, что, несмотря на некоторые продвижения в области гендерного равенства в мире моды (например, назначение Марии Грации Кьюри креативным директором Dior), пока рано говорить об абсолютной демократичности в этой сфере.