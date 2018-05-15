Мужчины на дорогих машинах меньше привлекают женщин: исследование ученых

Американские исследователи выяснили, что мужчины, которые демонстрируют свое богатство с помощью дорогих автомобилей, менее привлекательны для женщин, которые ищут партнера для серьезных отношений.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало выяснили, что женщины расценивают мужчин на роскошных автомобилях, как менее надежных и более сексуально безответственных, пишет Independent.

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Автомобиль Ламборгини

В исследовании ученые анализировали данные из анонимного опроса более 375 респондентов. Их просили описать характер двух вымышленных мужчин, у одного из которых был обычный автомобиль, в то время как у второго – машина яркого цвета с большими колесами или необычным тюнингом.

В результате выяснилось, что женщины описывали мужчину с роскошным авто, как человека, которого интересуют исключительно короткие сексуальные отношения. В свою очередь, мужчину в более скромном авто женщины описывали, как более порядочного и надежного партнера для серьезных длительных отношений.

"Мы связываем это с тем, что женщины интуитивно ассоциируют мужчины в дорогом ярком авто, как мота и человека, который не инвестирует в свое будущее и стремится получить исключительно сексуальную связь, а не строить серьезные отношения", – отмечает ведущий автор исследования, психолог Дэниэл Крюгер.