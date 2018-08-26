Мужская сборная Украины по футзалу – бронзовый призер чемпионата мира среди студентов

На турнире такого ранга, как чемпионат мира, получить медали любого достоинства очень престижно, и в матче за бронзовый комплект наград соперником мужской сборной Украины была команда Португалии.

Португалия – Украина 0:3

Голы: Радевич, 11,34, Биров, 40

С хорошим настроением украинцы начали игру – много били издалека, когда же мяч теряли, сразу же применяли прессинг. Лишь к середине тайма португальцам удалось несколько выровнять игру, однако Биров в игру почти не вступал. И именно когда соперник начал раскрываться, наша команда создала голевой момент. Малышко после быстрого рывка по правому флангу прострелил на дальнюю штангу, Цилык ее замыкал, но Португалию спас голкипер Бруно Сантос. Через минуту он же снова сыграл безупречно, когда в шпагате отразил удар Педяша.

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На 11-й минуте в центре внимания дважды был Виталий Радевич. Сначала после его удара-подсечки мяч в сантиметрах пролетел мимо, но в следующей атаке его же удар с 12-ти метров стал голом – мяч влетел под перекладину.

Открыв счет, украинцы и не думали уступать инициативу. Наши ребята продолжали применять высокий прессинг, который создавал проблемы португальцам при развитии атак. Такая игра всегда имеет определенную долю риска, и на 14-й минуте португальцы смогли вывести одного из своих игроков на удар с 7 метров – Биров своевременно вышел на дугу и отбил мяч. Зато шанс увеличить преимущество был и в украинцев, но Дзюба, оказавшись один против Бруно Сантоса, не переиграл голкипера.

Концовка тайма была крайне нервной, но и в таких условиях на последней минуте Украине удалось создать опасный момент. Радевич и Микитюк дважды стремились пробить португальского голкипера, но мяч пути к сетке так и не нашел.

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С началом второго тайма сборная Португалии отчаянно пыталась изменить ход игры. Уже можно было увидеть прессинг в исполнении соперника, многочисленные попытки пробить издали, а также подключения к атакам голкипера Бруно Сантоса. Сборной Украины в этой ситуации оставалось отрабатывать в защите и надеяться на контратаки, одна из них прошла на 26-й минуте, но Ковальчук со средней дистанции пробил мимо ворот. В атаке-ответе португальцы заработали штрафной, и Биров продемонстрировал чудеса реакции, отбив мощный удар в угол ворот.

Несмотря на середину второго тайма, обе сборные выдерживали высокие скорости. Несколько сдерживали нашу команду фолы, которых в то время было 4, но это не заставило украинцев отказаться от прессинга. Именно он позволил Лысенко на 33-й минуте отобрать мяч, сделать передачу на Радевича, но того подвела техника. И все же наша команда получила право на штрафной, с которого Легендзевич пробил во вратаря. Но за две минуты дуэт львовских "энергетиков" продемонстрировал высший класс. Легендзевич вышел один на один, выдержал паузу, дождавшись Радевича, который с трех метров вколотил мяч в верхний угол.

В этих обстоятельствах португальцы перешли на игру с пятым игроком, а у главного тренера соперника не выдержали нервы, который за вмешательство в действия арбитров был удален. Но и без него сборная Португалии продолжала играть с пятым, и нашей защите пришлось отрабатывать по полной. Как одна команда сыграли украинцы, а эффектной точкой в ​​"бронзовой" игре стал удар Бирова почти с сиреной, после которого мяч затрепетал в сетке.

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3:0 – сборная Украины, преодолев представителей одной из ведущих футзальных стран мира, заслуженно стала обладателем бронзовых медалей. Поздравляем игроков и тренеров!

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