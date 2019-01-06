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      Мужская сборная Украины по волейболу установила историческое достижение

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      Мужская сборная Украины по волейболу вышла на Евро
      Мужская сборная Украины по волейболу вышла на Евро / cev.eu

      Мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода на Евро-2019. В пятом матче отбора против Македонии "сине-желтые" выиграли первые два сета, став недосягаемыми для всех соперников.

      После четырех матчей в активе украинцев было 4 победы и 11 очков. На втором месте шла Македония — 2 победы и 6 очков. Чтобы выиграть группу и автоматически квалифицироваться на Евро, Украине достаточно было набрать 1 очко (выиграть два сета в матче против Македонии).

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      "Сине-желтые" справились с задачей — 25:19 в первом сете и 28:26 во втором.

      Таким образом, Украина получила 12 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу. Но после выполнения задания, украинцы не остановились, выиграв матч в 4-х сетах (3:1).

      Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года. Раньше сборная играла на Евро в 1993, 1995, 1997 и 2005 годах.

      Добавим, что на Евро квалифицировалась и женская сборная. Последний раз обеим командам удавалось одновременно пройти квалификацию в 1997-м году.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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