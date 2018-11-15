18:32
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Музычук сыграла в ничью в полуфинале Чемпионате мира по шахматам против экс-украинки

      45 Читати новину українською
      Мария Музычук
      Мария Музычук / Украинские шахматы - Ukrainian Chess

      Львовский гроссмейстер Мария Музычук в первой партии полуфинала Чемпионата по шахматам в России не сумела обыграть экс-украинку Екатерину Лагно.

      Музычук играла белыми, но на 23-м ходе соперницы согласились на ничью. Поэтому вторая партия будет сыграна уже в пьяницу, 16 ноября. На этот раз Лагно будет играть белыми. Если и в этой партии будет зафиксирована ничья, то соперницы сыграют тай-брейк.

      Читайте также: Трое украинских спортсменов получат именные звезды на "Площади звезд" в Киеве

      Стоит отметить, что Екатерина Лагно – уроженка Львова, которая до 2014 года выступала за сборную Украины.

      Напомним, во втором полуфинале играют действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Александра Костенюк.

      Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 450 тысяч долларов. Победитель получит 60 тысяч долларов, финалист – 30 тысяч долларов, полуфиналисты – по 20 тысяч долларов.

      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня , 18:00 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      Олександр Бевза 76
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сегодня , 17:00 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 267
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 423
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 450
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 528
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Баскетбол: "Клипперс" вырвали победу над "Филадельфией"
       11 февраля 2012 , 16:10
      Долгополов не пробился в полуфинал Winston-Salem Open
       24 августа 2012 , 16:16
      "Арсенал" vs. "Бавария" - дежавю без лидеров. Анонс матчей Лиги чемпионов
       19 февраля 2014 , 20:32
      Киевские ультрас: Во время матча "Шахтер" - БАТЭ возможны провокации
       5 ноября 2014 , 16:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук