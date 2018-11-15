Музычук сыграла в ничью в полуфинале Чемпионате мира по шахматам против экс-украинки

Львовский гроссмейстер Мария Музычук в первой партии полуфинала Чемпионата по шахматам в России не сумела обыграть экс-украинку Екатерину Лагно.

Музычук играла белыми, но на 23-м ходе соперницы согласились на ничью. Поэтому вторая партия будет сыграна уже в пьяницу, 16 ноября. На этот раз Лагно будет играть белыми. Если и в этой партии будет зафиксирована ничья, то соперницы сыграют тай-брейк.

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Стоит отметить, что Екатерина Лагно – уроженка Львова, которая до 2014 года выступала за сборную Украины.

Напомним, во втором полуфинале играют действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Александра Костенюк.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 450 тысяч долларов. Победитель получит 60 тысяч долларов, финалист – 30 тысяч долларов, полуфиналисты – по 20 тысяч долларов.