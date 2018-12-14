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      "Мы не должны сдаваться": во Франции "желтые жилеты" объявили 5 волну массовых протестов

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      Протесты "желтых жилетов" во Франции
      Протесты "желтых жилетов" во Франции / Соцсети

      В субботу, 15 декабря, "желтые жилеты" готовятся к очередным массовым акциям протеста. Это будет уже пятая "стрессовая" суббота для активистов и правоохранителей.

      Об этом пишет RFI.

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      "Это именно тот момент, когда мы не должны сдаваться. Мы должны продолжать", – убежден один из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрик Дрю.

      Однако среди митингующих не все так просто. Учитывая то, что активисты отметились не только мирными акциями, но и насилием во время них, то часть "желтых жилетов" откололась от радикального крыла движения, заявив, что "настало время диалога".

      А президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении сказал, что Франция "нуждается в покое, порядке и возвращению к нормальной жизни".

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
      Протесты во Франции

      В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Франции протесты Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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