"Мы не должны сдаваться": во Франции "желтые жилеты" объявили 5 волну массовых протестов

В субботу, 15 декабря, "желтые жилеты" готовятся к очередным массовым акциям протеста. Это будет уже пятая "стрессовая" суббота для активистов и правоохранителей.

Об этом пишет RFI.

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"Это именно тот момент, когда мы не должны сдаваться. Мы должны продолжать", – убежден один из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрик Дрю.

Однако среди митингующих не все так просто. Учитывая то, что активисты отметились не только мирными акциями, но и насилием во время них, то часть "желтых жилетов" откололась от радикального крыла движения, заявив, что "настало время диалога".

А президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении сказал, что Франция "нуждается в покое, порядке и возвращению к нормальной жизни".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?

Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

Протесты во Франции



В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.



За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.