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      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      "Ми не повинні здаватися": у Франції "жовті жилети" оголосили 5 хвилю масових протестів

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      Протести "жовтих жилетів" у Франції
      Протести "жовтих жилетів" у Франції / Соцмережі

      У суботу, 15 грудня, "жовті жилети" готуються до чергових масових акцій протесту. Це буде вже п'ята "стресова" субота для активістів і правоохоронців.

      Про це пише RFI.

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      "Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися. Ми повинні продовжувати", – переконаний один з організаторів протестів "жовтих жилетів" Ерік Дрю.

      Проте серед мітингувальників не все так просто. З огляду на те, що активісти відзначились не тільки мирними акціями, а й насильством під час них, то частина "жовтих жилетів" відкололась від радикального крила руху, заявивши, що "настав час діалогу".

      А президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні сказав, що Франція "потребує спокою, порядку та повернення до нормального життя".

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.


      Протести у Франції

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.

      Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.

      За останні кілька тижнів акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті вже заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

      Протести "жовтих жилетів" у франції: хроніка подій
      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" протести
      Джерело: 24 Канал
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