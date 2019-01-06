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      Мы не верим в Бога, а верим в кого угодно, – Усик

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      Усик поздравил всех с Рождеством
      Усик поздравил всех с Рождеством / Instagram

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил всех с Рождеством и призвал верить в Бога.

      "Всех с наступающим Рождеством, всем мира, добра. Давайте все вместе помолимся за нас грешных, поблагодарим Всевышнего за его помощь", – сказал Усик.

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      "Сегодня на утренней службе, когда я стоял после того, как прочитали "Отче наш", люди начали суетиться, кто уходил, кто шел на причастие. А я подумал о том, что мы верим в крест, церковь, батюшек, патриархаты, матриархаты какие-то. Мы не верим в Бога, друзья. Мы верим в кого угодно, только не в Бога.

      Это так грустно стало на самом деле. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархат, церкви, батюшек. Верьте в Бога, и тогда у вас все будет хорошо", – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

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      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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