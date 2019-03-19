Мы теряем украинскую Одессу: криминалитет захватил местную власть и парализовал правоохранителей

Нардепы и общественно-политические деятели Одессы заявили о существовании преступной организации, которая состоит из госслужащих высших рангов.

Об этом шла речь сегодня на совместном брифинге в Верховной Раде.

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"Общественные деятели Одессы приехали в столицу, чтобы рассказать об опасности, которая грозит городу. Следующая "народная псевдореспублика" может образоваться в южном регионе. Поэтому мы вынуждены обратить внимание правоохранительных органов, чтобы те немедленно расследовали преступления пророссийской криминальной группировки, действующей в Одессе", – отметила нардеп Елена Сотник.

Так, руководитель одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь сообщил, что еще три года назад генпрокурор Юрий Луценко, назначив Олега Жученко прокурором в Одесской области, приказал разобраться с криминальными группировками, которые захватили Одессу. Но этот приказ не выполнен.

"Ничего не изменилось, этот клан только усилился: захватил все ветви власти и парализовал правоохранительную систему. Одессой главенствует клан Галантерника-Труханова, из-за которого мы можем потерять украинскую Одессу", – сказал Кузаконь.

Преступная группировка Галантерника-Ангерта-Труханова не только грабит Одессу, но и подрывает обороноспособность Украины, считает правозащитник Вадим Оксюта.

"Они пытаются уничтожить военный аэродром "Школьный". Все это происходит по одной простой причине: одесский мэр Геннадий Труханов – российский офицер и гражданин РФ. Вместо того, чтобы добиться изменений, Президент Украины Петр Порошенко сегодня принял его в союзники. Это большая опасность, поскольку Труханов в 2014-м пытался реализовать "Одесскую народную республику" и может повторить это снова", – подчеркнул правозащитник.

На брифинге нардеп Игорь Луценко проинформировал, что в 2018 году коллегия депутатов Верховной Рады направила обращение в СНБО относительно катастрофической ситуации в Одессе.

"Мы сообщали об уголовной, коррупционной и сепаратистской группировкой. Однако до сих пор не получили никакого адекватного ответа. СНБО – практически мертвый орган в этом вопросе. Напомню: его возглавляет Порошенко. Поэтому СНБО должен сейчас вмешаться", – отметил нардеп.

На брифинге имели слово одесситы, на которых совершили нападения за их гражданскую деятельность: Олег Михайлик, Виталий Устименко, Алина Радченко и Михаил Кузаконь.

"Мы пережили атаки только за то, что противостоим Труханову и его компании, что разворовывают Одессу. Передавая бесплатно землю, за последние несколько лет они украли несколько миллионов долларов – фактически несколько бюджетов Одессы. Нас убивают, чтобы мы молчали. Если киевская власть ничего не сделает, если Порошенко не обратит внимание, вскоре некому будет защищать город", – убежден Михайлик.



Одесские общественные активисты

Лидер одесской ячейки "Автомайдана" Виталий Устименко сообщил, что 20 марта на сессии Одесского горсовета группировка во главе с Трухановым продолжит незаконно раздавать землю территориальной общины в аренду для дальнейших застроек.

"Если не повлияет центральная власть, нам придется выходить на улицы и противостоять дикому дерибану города. Очевидно, что апеллировать к правоохранительным органам Одесской области нет смысла. К тому же, все дела относительно нападений на активных одесситов за последние полтора года необходимо перевести в киевские следственные органы. В частности мое дело разваливается в Одессе. И нападающие на меня, находящихся в СИЗО, могут легко выйти на свободу", – подчеркнул Устименко.

Напоследок нардеп Мустафа Найем напомнил, что Кузаконь на прошлой неделе официально обратился в СБУ, ГПУ, Нацполицию и МВД о существовании в городе преступной группировки. И сообщил, что "Одесская народная псевдореспублика", которую удалось остановить в 2014-м, сейчас практически существует под прикрытием.

"Мы требуем расследовать преступления пророссийского клана в Одессе и немедленно ему противодействовать", – подчеркнул нардеп.