Мы все сомневаемся, – Джастин Теру дал неожиданный комментарий о разводе с Дженнифер Энистон

Голливудский актер Джастин Теру решил прокомментировать свой развод с Дженнифер Энистон. Знаменитость рассказал о сомнениях, с которыми он часто пытается бороться.

Известный голливудский ловелас Джастин Теру не жалуется на недостаток женского внимания. Мужчину замечали в обществе со знаменитыми моделями на отдыхе и во время прогулок в США и Европе. О многочисленных романах актера уже ходят легенды, поэтому актера считают голливудским "Дон Жуаном".

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Однако в интервью журналу Men's Health Джастин Теру рассказал, что в определенное время принял свое решение в отношениях с Дженифер Энистон. Часто его беспокоят сомнения, однако это, по его словам, хорошо.

Сомнение – это хорошо. Мы все сомневаемся, когда начинаем что-то новое. Сомнение мотивирует и помогает нам пытаться сделать лучше. Я часто сомневаюсь, но и веру не теряю. Как справляюсь с сомнениями? Притворяюсь, что не сомневаюсь в себе или улыбаюсь,

– признался Джастин Теру.

Актер добавил, что не знает, было ли его решение правильным, однако это был хороший жизненный опыт, который его многому научил.

"Когда чувствую, что зашел в тупик и застрял в какой-то ситуации, вспоминаю, что даже из этого опыта можно почерпнуть что-то стоящее. Плохой опыт поучителен", – отметил Джастин Теру.

Допис, поширений користувачем @justintheroux 5 Сер 2017 р. о 4:23 PDT

Напомним, что в феврале 2018 года Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о расставании, чем шокировали весь мир. После развода мужчина не терял времени и начал отношения со стилистом Хлоей Хартштейн. Затем в западных СМИ рассказывали, что актер уже наслаждается отдыхом с 25-летней художницей Петрой Коллинз. Кроме этого, Джастин Теру засветился на публике с актрисой Обри Плазой, а во Франции поселился в одном гостиничном номере с Лаурой Гариер. И это еще не весь список избранниц голливудского ловеласа.