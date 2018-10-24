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      Мы встречались с другими, – Джастин Тимберлейк откровенно рассказал об измене

      258 Читати новину українською
      Джастин Тимберлейк
      Джастин Тимберлейк

      Голливудский красавчик Джастин Тимберлейк, который является успешным певцом и актером, решил попробовать свои силы еще и в литературе. Знаменитость написал автобиографическую книгу, в которой признался об измене.

      Уже 30 октября в сети можно будет приобрести первую книгу Джастина Тимберлейка – "Hindsight & All the Things I Can not See in Front of Me". Мемуары покажут миру настоящего артиста, который обнажил душу и открыл немало секретов перед поклонниками. Одним из них является измена любимой жене Джессике Бил.

      Читайте также: Очаровательные и непосредственные: Джастин Тимберлейк с женой забавно фотографировались перед "Эмми"

       

      Как сообщает Radar Online, издание будет состоять из воспоминаний Джастина Тимберлейка и его откровенных заявлений. Кроме этого, артист поделится несколькими архивными фото и семейными историями.

      По информации таблоида, в книге Джастин не скрыл измену Джессике Бил. Журналисты утверждают, что случилось это на первом этапе романа, когда певец еще не знал, что актриса – именно та женщина, с которой он создаст семью. Кроме этого, свободные отношения устраивали Джессику Бил.

      Мы встречались с другими, чтобы защититься от привязанности и возможной боли, которую могли причинить друг другу,
      – заявляет Джастин Тимберлейк в книге.

      Певец добавил, что со временем он не хотел делить Джессику ни с кем другим. Поэтому его роман успешно закончился свадьбой в 2012 году. Пара до сих пор излучает счастье во время публичных выходов и наслаждается воспитанием 3-летнего сына Сайлеса.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

       

      Теги: Кино LifeStyle Голливуд Музыка
      Источник: 24 Канал
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