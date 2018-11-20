Мы выделяем 1,1 миллиардов гривен на строительство метро на Виноградарь, – Кличко

Столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь. По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена на Виноградарь (продолжение Сырецко-Печерской ветки).

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, говорится на сайте партии "УДАР".

"Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2013 году", – заявил Кличко.

Также по результатам корректировки бюджета столицы на этот год планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования, в частности речь идет о дополнительных средствах на надбавки и зарплату педагогам.

"Мы должны направить дополнительно 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Совету ветеранов АТО", – добавил мэр.

Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.

"Мы должны получить до конца года еще 6 новых трамваев и 2 снегоплавильных комплекса, около 15 единиц другой техники для уборки города зимой", – подчеркнул Виталий Кличко.