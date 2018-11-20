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      Мы выделяем 1,1 миллиардов гривен на строительство метро на Виноградарь, – Кличко

      17 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко

      Столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь. По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена на Виноградарь (продолжение Сырецко-Печерской ветки).

      Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, говорится на сайте партии "УДАР".

      "Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2013 году", – заявил Кличко.

      Также по результатам корректировки бюджета столицы на этот год планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования, в частности речь идет о дополнительных средствах на надбавки и зарплату педагогам.

      "Мы должны направить дополнительно 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Совету ветеранов АТО", – добавил мэр.

      Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.

      "Мы должны получить до конца года еще 6 новых трамваев и 2 снегоплавильных комплекса, около 15 единиц другой техники для уборки города зимой", – подчеркнул Виталий Кличко.

      Теги: Новости Киева Виталий Кличко КГГА Киеврада Финансы
      Источник: 24 Канал
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