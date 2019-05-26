Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском

Отгремел первый концерт в туре "HELLO" группы "Антитела". Произошло это 25 мая во Львове. Однако коллектив известен не только певческой деятельностью, но и активной гражданской позицией. Ребята неоднократно посещали Донбасс с волонтерской инициативой, а фронтмен группы Тарас Тополя – представитель UNICEF в Украине.

Что певец думает о волонтерстве, как комментирует настроения людей на востоке Украины, а также что думает о сотрудничестве в своем клипе с Владимиром Зеленским, читайте в материале 24-го канала.

Читайте также: Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт

Довольно необычное название группы. Почему именно "Антитела"?

Началось все с одноименной песни "Антитела", а уже впоследствии мы нашли философский контекст, ведь "Антитела" – это борьба противоположностей, между добром и злом, все существует между этими двумя понятиями. Мир – дуальный, именно на этих двух противоположностях где-то существуем, и мы – посередине, между добром и злом.

Учитывая ваши достижения не только на сцене, ведь вы – лицо UNICEF, активно волонтерите, часто ездите на восток, туда, где горячей всего. Как считаете, волонтерство в таком формате, то есть военное волонтерство, должно быть в государстве?

Все нужно понимать в контексте. Явление армейского волонтерства не является плохим, но в контексте того, что есть государство и миллионы украинцев платят налоги в бюджет, из которых берут деньги на обеспечение армии, в нормальном состоянии функционирования государства такого явления просто не могло бы существовать.

Потому что военный как важный элемент удержания суверенитета государства, как элемент механизма, который защищает его, должен быть одетым, обутым, накормленным, в его аптечке должны быть все средства защиты и оказания помощи, он должен быть социально обеспеченным. Престиж этой должности должен быть на уровне.

У нас же такого, к сожалению, не было, и когда у нас возникла острая потребность в волонтерстве, государство находилось в тотальном нокдауне. И волонтеры стали той спасительной лодкой, на которой армия выплыла наверх.

Я не скажу, что волонтеры сделали все, но сделали все, что могли тогда. Не только волонтеры, но и весь народ Украины через волонтеров помогал бойцам на востоке.

Но, если мы представим нормальное состояние функционирования государства, военных волонтеров не должно быть не потому, что люди не захотели, а потому что нет потребности. Ведь государство должно обеспечить армию без всяких нюансов, достойно обеспечить.



"Антитела" являются активным волонтерами на Донбассе / фото Facebook Тарас Тополя

Я еще с 2014-го года говорил и говорю, что волонтерство в таком формате, в котором оно возникло, – это позор для государства как политико-территориального формирования власти. Это большой респект людям, которые это взяли на себя, но для государства это позор. Это означает, что государство как политический институт не может финансово обеспечить свою же оборону.

Как я понимаю, вы с ребятами довольно часто бываете на Донбассе, какие там царят настроения у людей?

Настроения – разные, поэтому однозначного ответа дать не могу. По-разному, большая часть населения ездит автобусными турами на Москву, не скажу, что им безразлично, но Украина не дает иной альтернативы. Или если и дает, то в формате запретов.

Заробитчане с востока, так и продолжают ездить в Россию. Например, заезжаешь в городок, а там все столбы заклеены автобусными турами на Москву. Почему? Потому что есть на это спрос.

Относительно контрактной армии, то у нас есть определенный процент, не могу сказать, насколько он велик, но эти ребята просто пользуются возможностью заработать денег и получить определенный статус.

Если сравнивать с началом активных боевых действий, где-то до 2015-го года, когда сначала активно развивалось добровольческое движение, которое затем вошло в состав Национальной гвардии или ВСУ, там где было определенное идеологическое основание, то сейчас это более утилитарный подход человека заработать денег на армейской профессии.

В этом нет ничего плохого, просто государство должно мотивировать не просто зарабатывать деньги, но и готовить достойных защитников. Также есть усталость от всего, что там происходит: от вооруженного конфликта, от определенных действий власти, от действий России – все в комплексе. Словом, там тяжело, эйфории точно нет.

Из песни слов не выкинешь, в свое время в вашем клипе на песню "Lego" снялся Владимир Зеленский. Это произошло еще задолго до предвыборной гонки. Не упрекали Вас в поддержке еще тогда кандидата и как Вы к этому относитесь?

Были определенные вопросы, прямых вроде поддерживаем или нет не было, но спрашивали, знали ли вы, что он собирается идти в политику, знали ли вы, что снимаете в клипе будущего президента. Нет, не знали, у нас было творческое сотрудничество, которым мы очень довольны. Не только конкретно с ним, но и со всей командой "Квартал-95".

Владимир Зеленский в клипе к песне Lego от группы "Антитела": смотрите видео

У них был детально спланирован творческий процесс, подготовка к релизу нового фильма. Нас пригласили записать украиноязычный саундтрек к нему, сорежиссером фильма "Я, ты, он, она" у Владимира Зеленского был американец, и нам это тоже очень импонировало. Процесс написания саундтрека начался еще год назад, летом, все детали согласовали, в этом же контексте сняли видеоклип, попросили Володю сняться, он любезно согласился.

Никаких разговоров о политике мы не вели, потому что контекст нашего сотрудничества был вовсе не политическим. Конечно, я желаю Владимиру Зеленскому принести изменения в страну и очень надеюсь, что суверенитет страны и ее украинское будущее не будет предано и все будет двигаться в направлении НАТО, Европейского Союза и экономического укрепления государства.

Как относитесь к, так называемым "артистам-гастролерам"?

Никак, это их дело. Никого не осуждаю, ибо не имею морально-этического права. Но "Антитела" своим примером демонстрируют, что есть другие варианты.

Наше решение не давать концерты в России вызвано нашими моральными убеждениями, ничего больше. Ведь законодательно никто ничего не ограничил, и учитывая это у меня – больше вопросов к власти: если вы действительно считаете, что это аморально, то выдайте нормативно-правовой акт и урегулируйте это вопрос. Если бы был закон, я бы смог это прокомментировать.

"Антитела" до начала войны имели определенную историю в России, и мы декларируем, что восстановление гастролей там возможно. Очень много людей в Москве, Санкт-Петербурге ждут наш концерт. Но пока не сменится там режим, пока в Кремле не сменится власть, не выключится телевизор и пропаганда, не вижу смысла туда ехать. Мы закрыли для себя Россию и приглашения россиян.

Вы с женой вдвоем артисты, у обоих насыщенный график и двое детей, как вам удается все успевать?

Трудно, но нам помогают наши родители. Если бы не они и няня, которая работает у нас, было бы очень сложно.

А нет ли у вас в семье конкуренции?

Нет, все мягко и спокойно, возникают порой конфликты и недоразумения, как и в любой семье, но они никак не привязаны к творчеству или амбициям. Мы поддерживаем друг друга. У каждого из нас свой график, у Алены – свои концерты.



"Мы поддерживаем друг друга", – Тарас Тополя о жене Елене (сценический псевдоним Алеша)

Приезжает ее мама, немного позже прилетает моя мама с мужем, поддержать и присмотреть за детьми. Ну и конечно, мой отец с женой, который живет недалеко от нас и всегда готов помочь. Ведь мы – молодые, имеем кучу планов, дел, энергии, а детям нужно, чтобы кто-то был рядом.

Малыши проявляли интерес к вашей профессии, понимают кто мама и папа?

Конечно, уже понимают, но интереса пока не проявляли. Если захотят стать артистами, то поддержим, конечно. Захотят стать кем-то другим – тоже поддержим. Самое важное, чтобы были счастливыми.